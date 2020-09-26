نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يقودان ماراثون للدراجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق صباح اليوم السبت، ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، يقوده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية والشعبية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأُطلقت شارة بدء الماراثون من أمام ديوان المحافظة حتي القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات علي متن 100 دراجة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن إقامة مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" بشكل دوري بمختلف المحافظات يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بجعل الرياضة أسلوب حياة، والتي بدأت بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات.

وأضاف صبحي أن مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لاقت استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم.

مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية لحجز الدراجات وجاري الاعداد للمرحلة الثالثة بإعداد كبيرة لمختلف المحافظات.

وأبدي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سعادته الكبيرة بزيارة الدكتور أشرف صبحي وافتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظة والتأكيد علي اهتمام القيادة السياسية بأبناء الصعيد.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة؛ لإعطاء شارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات وتفقد وافتتاح عدد من المنشأت الشبابية والرياضية بالمحافظة.