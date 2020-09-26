قال جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، إن مصر وبلاده تتفقان في العديد من التقاليد العريقة من التعاون المشترك، فالمصريون يعلمون جيدا الأدب الكلاسيكي الروسي، بينما يدرس الأطفال الروس تاريخ العالم ومنه تاريخ الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ملايين الروس الذين أتيحت لهم فرصة الحضور إلى مصر للسياحة وعشقوا مصر وشعبها.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في احتفالية نظمها المركز الثقافي الروسي وحضرها كوكبة من قيادات وزارة الثقافة وعدد من سفراء مصر السابقين في روسيا وممثلو المجتمع المدني، وتضمنت الاحتفالية معرضاً "فوتوجرافي" من أرشيف العلاقات الثنائية، وتم خلالها تعرف السفير على قيادات وزارة الثقافة ومناقشة عدد من المقترحات وتبادل الأفكار حول كيفية الاحتفاء بعام مصر - روسيا الذي تم تأجيل فعالياته إلى عام 2021 بسبب فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا لدى مصر يؤكد الاهتمام بالتواصل الشعبي بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.