سفير روسيا لدى مصر يؤكد الاهتمام بالتواصل الشعبي بين البلدين

قال جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، إن مصر وبلاده تتفقان في العديد من التقاليد العريقة من التعاون المشترك، فالمصريون يعلمون جيدا الأدب الكلاسيكي الروسي، بينما يدرس الأطفال الروس تاريخ العالم ومنه تاريخ الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ملايين الروس الذين أتيحت لهم فرصة الحضور إلى مصر للسياحة وعشقوا مصر وشعبها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في احتفالية نظمها المركز الثقافي الروسي وحضرها كوكبة من قيادات وزارة الثقافة وعدد من سفراء مصر السابقين في روسيا وممثلو المجتمع المدني، وتضمنت الاحتفالية معرضاً "فوتوجرافي" من أرشيف العلاقات الثنائية، وتم خلالها تعرف السفير على قيادات وزارة الثقافة ومناقشة عدد من المقترحات وتبادل الأفكار حول كيفية الاحتفاء بعام مصر - روسيا الذي تم تأجيل فعالياته إلى عام 2021 بسبب فيروس كورونا.