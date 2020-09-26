خارطة تصحيح المسار.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاقتصاد الأول فى السودان

تسعى لهيكلة اقتصادها وإعادة بناء نفسها مرة أخري تريد استجماع كافة قوي شعبها والنهوض بحياتهم وتحقيق التنمية والرفاهية والتقدم، هكذا تفعل السودان منذ أواخر عام 2017 وتخطو خطوات ثابتة اتجاه التمكين الاقتصادي والتخلص من الفساد ورفع مستوي المعيشة لمواطنيها، كل ذلك يتضح فى المؤتمر الإقتصادي القومى الاول فى السودان الذي أطلقته الخرطوم اليوم لاستعادة الدولة ودورها فى إحداث التنمية.
تحديد الوجهة العامة للاقتصاد
هذا المؤتمر الإقتصادي القومى يعد الأول من نوعه بعد ثورة ديسمبر 2017حيث يأمل السودانيون أن يكون المؤتمر منصةلنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
ويعقد هذا المؤتمر بحضور الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي والدكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة).
هدف المؤتمر
يهدف المؤتمر لوضع خارطة طريق تصحيح المسار الانتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للامة السودانية برعاية رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
استعادة دور الدولة
وتعقيبا على ذلك قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول يُمثّل واحدة من أهم محطات تحول الاقتصاد السوداني في اتجاه استعادة الدولة لدورها في بناء الاقتصاد وإحداث التنمية وتقديم الخدمات، وذلك خلال حوار وعمل تشاركي بين المعنيين من المسؤولين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح.
وتابع حمدوك فى تدوينة له عبر مواقع التدوينات تويتر أن تاريخ السودان الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي والاجتماعي عند سؤال التنمية، وتحرير ممكنات إنسان بلادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خارطة تصحيح المسار.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاقتصاد الأول فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.