الإمام الأكبر يوجه بدراسة أحوال المتفوقين في الثانوية الأزهرية والتكفل بغير القادرين

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أحمد جودة - القاهرة - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدراسة أحوال جميع الطلاب المتفوقين بالثانوية الأزهرية، وتحديد احتياجاتهم من مصروف شهري وسكن، وتوفير كافة الاحتياجات بشكل فوري وعاجل. أحمد جودة - القاهرة - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدراسة أحوال جميع الطلاب المتفوقين بالثانوية الأزهرية، وتحديد احتياجاتهم من مصروف شهري وسكن، وتوفير كافة الاحتياجات بشكل فوري وعاجل. وأعلن فضيلة الإمام الأكبر أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع أبنائنا الطلاب على تحصيل العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرحلة الجامعية، للانطلاق بما تزودوه من علوم لبناء مستقبل مشرق لأمتنا العربية والإسلامية.

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