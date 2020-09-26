نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1622 خدمة طبية وعلاجية تقدمها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استحداث حزم الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت التابعة لها بمحافظة بورسعيد، بما يلبي احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

أعلنت الهيئة عن استحداث تقنية التصوير الطبي المقطعي البيزوتروني المحوسب ( PET CT ) داخل وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

ولفتت الهيئة، أنه من خلال هذه التقنية الحديثة في مجال تشخيص الأورام ورصد معدلات انتشارها، تم إجراء ٦حالات حتى الآن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك من خلال هذه الخدمة المستحدثة والمتوفرة بالمستشفى سواء لقاطني محافظة بورسعيد، أو إقليم القنال.

وأضافت الهيئة، أن الجهاز الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد يخدم كافة مواطني بورسعيد، ويشمل أهالى إقليم القنال، وذلك لأن هذا الجهاز يعتبر الأول من نوعه بإقليم القناة والذي يقدم خدمة التصوير المقطعي البيزوتروني المحوسب ( PET CT ).

يشار إلى أن جهاز PET CT الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، يتم استخدامه بعد حقن المريض بمادة مشعة تسمى "فلوريد الجلوكوز" حيث يتم حقن المريض عن طريق الوريد بالمادة المشعة التي عادة ما تتمركز في البؤر السرطانية بالجسم وتأخذ الشكل المضئ المتميز، والذي يظهر أثناء التصوير الطبي، مما يسهم في تشخيص ورصد انتشار الأورام، ومن ثم تحديد العلاج المناسب للحالة المرضية.

فيما أكدت الهيئة على استمرارها وسعيها الدؤوب نحو توفير كافة الخدمات العلاجية اللي تلبي احتياجات مواطني بورسعيد، مشيرة إلى إضافة ٢٥٠ تدخل سواء علاجي أو جراحي خلال الثلاثة أشهر الماضية الأخيرة ليصل عدد الخدمات التي تقدمها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى ١٦٢٣ خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.