تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا قطع فيديو لمدرس مسن يتحرش بطفلة ويحاول تقبيلها داخل غرفة. آثار مقطع الفيديو غضب عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا الذين طالبوا بإعدام هذا المدرس. ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا #اعدام_المدرس_المتحرش وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #إعدام_المدرس_المتحرش يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون يطالبون بإعدامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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