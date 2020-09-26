الحماية المدنية تتمكن من إخماد نيران ببئر مياه في جرجا ووضع خرسانة...

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة قبل قليل، من السيطرة على ألسنة اللهب التي خرجت من ماسورة خاصة ببئر للمياه في المنطقة الجبلية بغرب جرجا، حيث تم استخدام مادة الفوم في عملية الإخماد، بالإضافة إلى أنه تم وضع صبة خرسانية على مكان انبعثات النيران بالمنطقة الجبلية، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده.

يذكر أن لجنة مشكلة من وزارة البترول ضمت عددا من التخصصات، عاينت على الطبيعة مكان البئر الجوفى التى تنبعث منها نيران باستمرار على مدار يومين متتالين بالمنطقة الجبلية في غرب جرجا، جاء ذلك بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، ومسئول شركة مياه الشرب، والعميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية.

من جانبه أكد مصدر مسئول أنه تم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وفى انتظار النتائج الخاص بالعينات التي تم نقلها للمعمل.

وأوضح المصدر أن المؤشرات تؤكد أن الناتج من البئر يحتمل أن يكون غاز طبيعى بنسبة ما يقرب من 80%، وفى حالة التأكد من ذلك سوف يتم تكليف لجان متخصصة لفحص البئر والطاقة الإنتاجية له، وكثافة الغاز الموجود به.

يذكر أنه ما زالت اللسنة اللهب تتصاعد بشكل كبير من داخل ماسورة لبئر مياه تم دقها على أعماق كبيرة بالمنطقة الجبلية بغرب جرجا، بعد أن فشلت كل المحاولات في إخماد النيران بالرغم من ضخ أكثر من 50 طنا من المياه لمكان خروج اللهب، وتم عمل عدد من المعاينات إلى مكان صدور اللهب ولم يتم الجزم حتى الآن عن سبب خروجه وتحديد إن كان مصدرا بتروليا من عدمه.

وكانت أن قوات الحماية المدنية بسوهاج دفعت بفريق الإطفاء للسيطرة على نيران تخرج من ماسورة مياه تم دقها بالمنطقة الجبلية بغرب جرجا، حيث قام مالك الأرض الجبلية بدق ماسورة وبعد أن تدفق منها الماء حدثت عملية اشتعال وتصاعدت ألسنة اللهب.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلفى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتلقى القطاع بلاغا عن تصاعد ألسنة اللهب بالمنطقة الجبلية بغرب جرجا وأن الينة اللهب تخرج من ماسورة مياه جوفيه تم دقها بقطعة أرض للمنطقة الجبلية.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان خروج النيران وتجرى الأن أعمال السيطرة عليها بينما تكثف الجهود من قبل المسئولين بالمحافظة لكشف عن مصدر خروج النيران.