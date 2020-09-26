تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشن مركزاً بحثياً لإعداد السياسات والأبحاث ودراسة التشريعات

دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مركزاً بحثياً، لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية.

وسوف يخصص جهد المركز خلال المرحلة المقبلة في العمل على دراسة التشريعات الحالية وصياغة تعديلات عليها بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته في 2019، أو وضع نصوص تشريعية جديدة، تخدم الدولة والمواطن.