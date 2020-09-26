رئيس الإنجيلية: وعي وتكاتف الشعب المصري كلمة السر لعبور أي تحديات

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على ثقته في تكاتف الشعب المصري لعبور التحديات ومواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور القس إندريه زكى في بيان له صادر اليوم أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، نقف معًا صفًّا واحدًا، ونمضي قدمًا لتنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف.

وتابع قائلا، أننا نقف معا صفا واحدا لاستكمال ما تقوم به الدولة المصرية من جهد و إنجاز في مختلف المجالات.

ونوه إلى أنه يؤكد ثقته الكبيرة في وعي الشعب المصري، الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة التحديات، حفظ الله شعب مصر العظيم.

كانت أسقفية الشباب قد نظمت حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.