نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المؤتمر البيطري المجتمعي الثالث احتفالا باليوم العالمي للسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق المؤتمر البيطري المجتمعي الثالث احتفالا باليوم العالمي للسعار "داء الكلب"، والذي تقيمه جمعية حماية البيئة والحيوان، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وقال الدكتور خالد سليم - النقيب العام للاطباء البيطريين - يشرفنى الترحيب بالضيوف بدار الحكمة ونقابة الاطباء البيطريين فى بيتهم الكبير الذى نشرف جميعا بالانتماء اليه، وأرحب بالدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور ممتاز شاهين رئيس معهد بحوث وحماية الحيوان والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الاسبق، ونحتفل باليوم العالمى للسعار الذى يعد من الامراض الوبائية، ولا تكمن الخطورة فى ان السعار مرض قاتل، لكن الخطورة تكمن فى الحيوانات الضالة والتى تنقل كثيرا من الامراض وقد تصل الى مرحلة الوبائيات فى بعض الامراض بعد انتقالها للانسان.

وأوضح سليم انه انطلاقا من الدور الوقائى للطب البيطرى، يقى الحيوان ويقى الانسان بالتبعية ويقى المواطن المصرى مما يخدم الاهداف التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى ملف الانتاج الحيوانى بكافة فروعه اهتماما كبيرا، وهناك الكثير من المشروعات للثروة الحيوانية والتى يعطيه فخامة الرئيس رعايته الشخصية واهتمامه وكذلك صحة المواطن المصرى وهى من اهم اولويات السيد الرئيس، وكذلك الدعم لصحة واحدة بدعم وزارة الصحة والجهات المعنية، مشيرا الى اننا لا نحتاج الى تعاون البيئة والمحليات فقط ولكن هناك دور هام للاعلام ودور توعوى يوجه للمواطنين ونحن نساهم فيه، حتى نستطيع نقل الرسالة وتوضحيها للمواطن، ويجب تعاون المواطن مع الاجهزة الرسمية للتخلص من هذه المشكلة.

وأشار سليم ان عدد الكلاب الضالة حسب اخر الاحصائيات 15 مليون كلب ضال او شوارع، والتوازان البيئى فى مصر يقتضى ان يكون العدد من 6 الى 7مليون وهذا يوضح ان هناك فراقا شاسعا بين المفروض والواقع وذلك يتطلب منا جهودات كبيرة، كما اخر احصائية تقول ان حالات العقر تقترب من 400 الف حالة سنوية ومائة حالة وفاة للانسان وهذا نذير خطر، ونحن مهنة نحمى الانسان.

وأكد نقيب الاطباء البيطريين اننا لسنا قتلة واننا مهنة انسانية بالدرجة الاولى وليس كما يصور البعض باننا قتلة، ولكن نحمى الانسان بالدرجة الأولى ونحافظ على صحة الحيوان وهو من صميم مهنتنا.

وصرح الدكتور الحسينى محمد عوض - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية- ان المؤتمر يقام هذا العام تحت شعار "معا ضد السعار" وان الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين الرئيس الشرقى للمؤتمر ودكتور محمد توفيق منسق عام المؤتمر، وبمشاركة الدكتور منتاز شاهين رئيس معهد البحوث والدكتور عبد الحكيم محمود.رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واشار عوض إلى أن الاحتفالية تأتى حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام اطباء بيطريين مصر واعضاء مجلس النقابة العامة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة.

واكد ان الاحتفالية تهدف للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير.