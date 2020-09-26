نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 1792020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2292020 ولمدة ستة أيام، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني صباح الغد الأحد (الموافق 2792020).

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين في الشعب العلمية: 108274

عدد الطلاب المتقدمين في الشعبة الأدبية: 74190

الإجمالي: 182464

وجاء عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

المتقدمين للشعب العلمية بالكليات الجامعية: 83667

المتقدمين للشعب العلمية بالمعاهد التابعة للوزارة: 20627

الإجمالي: 104294

المرشحين للشعب الأدبية بالكليات الجامعية: 22092

المرشحين للشعب الأدبية بالمعاهد التابعة للوزارة: 50516

الإجمالي: 72608

وبلغ عدد المرشحين للجامعات للشعب الأدبية والعلمية: 105759

وبلغ عدد المرشحين للمعاهد التابعة للوزارة للشعب الأدبية والعلمية: 71143

- حالات استنفاد الرغبات

استنفد عدد ( 3980) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1582) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

- مرحلة تقليل الاغتراب

تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم؛ لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28 9 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1102020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

•التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

•التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

•التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

•لا توجد تحويلات ورقية.

•التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

•استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

•تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.