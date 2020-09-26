مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

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تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي ٧و٨ نوفمبر المقبل.
وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات ٢٠١٥.
مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان
مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان
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