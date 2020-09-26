مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي ٧و٨ نوفمبر المقبل.

وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات ٢٠١٥.