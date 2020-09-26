الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى رجل الأعمال محمد فريد خميس

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد العجوز لتشييع جنازة المرحوم محمد فريد فؤاد خميس، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، يوم السبت القادم، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية .

وتجدر الإشارة إلى أن محمد فريد خميس ولد بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.