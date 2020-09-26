الرعاية الصحية: ١٦٢٣ خدمة طبية وعلاجية تقدمها مستشفيات الهيئة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استحداث تقنية التصوير الطبي المقطعي البيزوتروني المحوسب (PET CT) داخل وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار حرص الهيئة على استحداث حزم الخدمات الطبية داخل جميع المنشآت التابعة لها بمحافظة بورسعيد، بما يلبي احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقالت الهيئة إنه أنه من خلال هذه التقنية الحديثة في مجال تشخيص الأورام ورصد معدلات انتشارها، تم إجراء ٦ حالات حتى الآن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك من خلال هذه الخدمة المستحدثة والمتوفرة بالمستشفى سواء لقاطني محافظة بورسعيد، أو إقليم القنال.

وأضافت أن الجهاز الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد يخدم جميع مواطني بورسعيد، ويشمل أهالى إقليم القنال، وذلك لأن هذا الجهاز يعتبر الأول من نوعه بإقليم القناة، والذي يقدم خدمة التصوير المقطعي البيزوتروني المحوسب (PET CT).

يشار إلى أن جهاز PET CT الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، يتم استخدامه بعد حقن المريض بمادة مشعة تسمى "فلوريد الجلوكوز"، حيث يتم حقن المريض عن طريق الوريد بالمادة المشعة التي عادة ما تتمركز في البؤر السرطانية بالجسم وتأخذ الشكل المضيء المتميز، والذي يظهر أثناء التصوير الطبي، مما يسهم في تشخيص ورصد انتشار الأورام، ومن ثم تحديد العلاج المناسب للحالة المرضية.

فيما أكدت الهيئة استمرارها وسعيها الدؤوب نحو توفير جميع الخدمات العلاجية اللي تلبي احتياجات مواطني بورسعيد، مشيرة إلى إضافة ٢٥٠ تدخلا سواء علاجي أو جراحي خلال الثلاثة أشهر الماضية الأخيرة ليصل عدد الخدمات التي تقدمها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى ١٦٢٣ خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.