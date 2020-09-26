نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: مواقف السيسي بشأن الأزمة الليبية ساهمت في تثبيت وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المواقف الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء في سرت والجفرة ساهمت في تثبيت وقف إطلاق النار بشهادة كبار السياسيين الليبيين.

وقال "أبو جاد" فى بيان له اليوم، إن الليبيين أشادوا بالدور المصري الذي يسعى لأ من واستقرار ليبيا لارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومى الليبي، كما أشادوا بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والليبى وعلاقة النسيج الواحد وأن مصر لها دور حيوى ورئيسى لحل الأزمة الليبية وذلك في إطار روابط المصاهرة والدم المشتركة التي تجمع الشعبين.

وأكد أن الليبيين أكدوا أن ليبيا على مدى التاريخ وشعبها يطلبون العون من مصر لمواجهة الازمات داخل ليبيا وأن الدور المصرى في ليبيا يهتم بأمن واستقرار الدول العربية كما أكدوا على دور مصر الهام في مكافحة الإرهاب والحل السياسى بعد طرحها لإعلان القاهرة لنزع فتيل الأزمة.

واعتبر النائب حسين أبو جاد التقدير الكبير من الليبيين للدور المصرى المحورى والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار فى ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبى والعمل على تفعيل إرادته فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري والناجح الذي تقوم به القاهرة تجاه الأزمة الليبية.