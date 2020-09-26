الأهلي يستبعد كوبر من قائمة المرشحين لخلافة فايلر

رفض مسئولو النادي الأهلي اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالى، والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل فى كأس مصر.

ويأتي رفض إدارة الأهلي للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبي لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.

وفي هذا الشأن كشف مصدر، أن إدارة النادى، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة، فتحوا خط اتصال ساخن على مدار الأيام الماضية لإختيار مدرب أجنبي لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر لكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلي بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتينى والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً.

وبدأ التفكير من قبل مسئولى النادي الأهلي فى مدرب آخرسيتم الإعلان عنه فى الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق فى باقى مباريات بطولة الدورى التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً وفي بطولة أفريقيا، حيث يلتقي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.