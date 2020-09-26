الهيئة الوطنية للصحافة تعلن التغييرات بالمؤسسات القومية.. الأسماء

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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، اجتماعا لها اليوم السبت ، للإعلان عن التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.
و جاء فى الإعلان الإبقاء على عبد المحسن سلامة لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت لرئاسة تحرير الأهرام، وماجد منير لرئاسة تحرير الأهرام المسائي، وعلى خالد ميرى لرئاسة تحرير الأخبار، وأحمد باشا لروزاليوسف، وعبد الرازق توفيق للجمهورية، وأحمد أيوب لمجلة المصور.
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