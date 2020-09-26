محافظ شمال سيناء يكرم منجد أمين عثر على مجوهرات بنصف مليون جنيه في "مخده" وأعادها لصاحبها ( صور)

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم السبت ،المواطن سيد محمد عوض الذى يعمل منجدا بالعريش، وذلك لأمانته ورد مشغولات ذهبية لأصحابها قدرت قيمتها بنحو نصف مليون جنيها

ومنح المحافظ المواطن الأمين شهادة تقدير ومكافأة مالية نظرا لأمانته ، مؤكدا حرصه على تكريم نماذج متميزة فى المجتمع السيناوى نحفيزا لهم ودعما للأمثلة التى يحتذى بها .

وأكد المحافظ وعلى ان تكريم المتميزين وخاصة أصحاب الأمانة نهج مستمر لديه تقديرا لجهود أصحاب الأمانة الذين لا يقبلون ما لا ليس لهم ويصرون على إعادة الأمانة لاصحابها و ما قدمه المواطن الذي يعمل منجدا هو نموذج مشرف لنماذج السلوك القويم والأمانة التى يتميز بها أبناء المحافظة .

وقال المواطن سيد محمد عوض أن أحد المواطنين ، كان قد اعطاه 3 مخدات لإعادة تنجيدها ، وحينما فتحها وجد بداخل احدى المخدات كيسا من القماش به مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيها .

واضاف عوض أنه قام على الفور باعادتها الى صاحبها ، وأنه رفض الحصول منه على أي مكافأة مادية نظير ذلك ، لأن هذا حق المواطن صاحب الذهب.

وأشار المواطن " المنجد" سيد محمد عوض ، إنه لم يفكر لحظه واحدة عند عثورة على كمية الذهب داخل إحدى المخدات وأنه تواصل مع صاحبها وأبلغه بالعثور على كمية الذهب المذكورة وسلمها له ، لأن هذا حقه وحفاظا على عمله الذي يقتضي الثقة والأمانة.

وقال:" رزقنا كله على الله ثم الناس ولازم تكون فيه امانه وثقة بينا وبين الزبائن ، عشان كده ما بنقبلش بأي قرش حرام وربنا يغنينا في حياتنا وفي تربية ولادنا بالحلال".

واضاف" عوض" :" تكريم المحافظ لي اليوم أعظم من اي فلوس أو دهب لأنه رصيد حقيقي لأولادي ودرس في الأمانة والاخلاق عمرهم ما هينسوه ".