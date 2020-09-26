نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للصحافة: التغييرات القومية استهدفت ترشيد النفقات.. والدفع بعدد من الوجوه الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن التغييرات الصحفية التي تم إعلانها اليوم، جاءت لتعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية لتواجه التحديات الكبيرة التي تشهدها الصحافة القومية.

وأضاف في تصريحاته على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة، لتولي المواقع القيادية، وإعطاء الفرصة للقيادات التي أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.

وأشار "الشوربجي" إلى أن الجمع بين رئاسة تحرير الصحف المسائية والبوابات الإلكترونية جاء بهدف ترشيد النفقات ومواجهة التغييرات الكبيرة والمتلاحقة، التي تقتضي التواجد الإلكتروني القوي للمؤسسات الصحفية، وتحقيق روابط فعالة ومؤثرة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية، لمواجهة المنافسة القوية مع تطوير المحتوى، بما يحقق سرعة التفاعل مع الأحداث المتلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت الموافق 26/9/2020 ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وصرح عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة بأن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة.

وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها مؤكداً وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

هذا وقد شملت حركة التغييرات الأسماء الآتية:

بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة:

1- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

2- أحمد محمد جلال منتصر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

3- محمد إياد محمد أبو الحجاج حافظ

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

4- أيمن فتحي أحمد توفيق

رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

5- أحمد مصطفي عمر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

6- سعيد عبده مصطفي حسانين

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف

وإسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع له

7- على حسن عبد الباقي

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

وبالنسبة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية:

أولاً: مؤسسة الأهرام

علاء الدين كمال محمد ثابت

رئيس تحرير جـــــــــريـــــــدة الأهــــــــــــــــــــرام

ماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق

رئيس تحرير جريدة الأهـــــــرام المسائـــــي

ورئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونيــــــــة

والإشراف على مجلة ديوان الأهــــــرام الإلكترونية

جمال ماهر عبد الحميد حسن الكشكي

رئيس تحرير مجلة الأهرام العـــــربي

محمد شبانة عبد العزيز بدوي

رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي

مروة ممدوح أنيس الطوبجي

رئيس تحرير مجلة نصف الدنيــــا

حسين حسن أحمد أحمد الزناتي

رئيس تحرير مجلـــــــة علاء الديـــن

سوسن مراد عز العرب

رئيس تحرير مجلـــــــــــة البـــيـــــــــــــت

خالد فؤاد حبيب

عزت إبراهيم ميخائيل يوسف

رئيس تحرير مجلــــــــة الشـــــبـــــــاب

رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي

+البوابة الإلكترونية الإنجليزية ​

شريف على محمد عبد الباقي عزيز

رئيس تحرير مجلة لغة العصر

نيفين محمد كامل عمر

رئيس تحرير جريدة الأهرام إبــــــــدو

خليفة أدهم أحمد خليل

رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي

أيمن محمد السيد محمد شعيب

رئيس تحرير جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي

أحمد ناجي أحمد قمحه

رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية

ورئيس تحرير مجلة الديمقــــراطيـــــــة

ثانياً : مؤسسة أخبار اليوم:

خالد طه ميري عبد الرحمن

رئيس تحرير جـــــــريـــــدة الأخبـــــــــار

عمرو رأفت الخياط

رئيس تحرير جريدة أخبار اليــــــــوم

محمد عدوى أحمد عدوى

رئيس تحرير مجلة أخبار النجــــــوم

جمال محمود الشناوي

رئيس تحرير جريـــــــدة الأخبار المسائي

ورئيس تحرير بوابة أخبــــــــــــــار اليــــــــوم

خالد فتحي أحمد بيومي النجار

رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات

عصام محمد السباعي محمد

رئيس تحرير مجلة آخــــر ساعــــــة

إيهاب فتحي إمبابي درويش

رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث

هويدا محمد عبد اللطيف حافظ

رئيس تحرير مجلـــــــــــــــــة فـــــــــارس

​

علاء الدين على أحمد عبد الهادي

رئيس تحرير كتــــــــــــــــــاب اليـــــــــــوم

ورئيس تحرير جريدة أخبــــــار الأدب

أسامة أنور محمد أبو زيد

رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة

أحمد عطية صالح

رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي

أحمد عبدالله محمود أحمد المراغي

رئيس تحرير جريدة الأخبار برايل

ثالثا مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر:

عبد الرازق توفيق أبو زيد

رئيس تحرير جريدة الجمهورية

عبد النبي شحات محمد بدوي

رئيس تحرير جريـــــــدة المســـــــــــــــــاء

ورئيس تحرير بوابة الجمهورية

شريف صلاح الدين عطية

رئيس تحرير مجلــــــــــة حريتـــــــــــي

محمد فتح الله محمد على الأبنودي

رئيس تحرير جريـــــــــــدة عقيــــدتي

إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيله

رئيس تحرير كتــــاب الجمهوريـــــــة

ورئيس تحرير جريدة الرأي للشعب

محمد عبد الحميد محمد فهمي

رئيس تحرير جريدة الإجيبشيان جازيت

وجريدة الإجيبشيان ميل

الشيماء عبد الإله عبد الحميد حسن

رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان

وجريدة بروجريه دايمانش

+ البوابة الإلكترونية الفرنسية

محمد صلاح دمرداش علي

رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب

رابعاً مؤسسة روزاليوسف:

أحمد بدوي بدوي الطاهري

رئيس تحرير مجلة روزاليوسف

أحمد فرحات محمد محمد باشا

رئيس تحرير جريدة روزاليوسف

وليد أحمد ثابت طوغان طوغان

رئيس تحرير مجلة صباح الخير

أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد

رئيس تحرير بوابة روزاليوسف

ورئيس تحرير الكتاب الذهبــــي

خامساً: مؤسسة دار الهلال :

أحمد أحمد عبد الباقي أيوب

رئيس تحريــــــر مجلـــــــة المصــــــور

سمر إبراهيم محمد دسوقي

رئيس تحريــــر مجلـــــة الكـــــواكـــــب

ورئيــــــــس تحريـــــر مجلــــــة حــــــواء

ورئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص

شهيرة صلاح الدين خليل

رئيس تحرير مجلة سمير وتوم وجيري

خالد ناجح محمود إبراهيم

رئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال

ورئيس تحرير البوابة الإلكترونية لدار الهلال

سادساً: مؤسسة دار المعارف:

محمد أمين على السيد

رئيس تحرير مجلـــــــــة أكتوبــــــر

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