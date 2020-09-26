الليلة .. وزير التربية والتعليم ضيف الحكاية مع عمرو أديب

ويناقش أديب مع وزير التربية والتعليم خلال الحلقة، خطط الدراسة والمناهج الجديدة، وكل ما يخص العملية التعليمية، واستعدادات العام الدراسى.

يذكر أن برنامج الحكاية يعرض على "MBC مصر" من الجمعة إلى الإثنين، فى تمام الساعة 10:00 مساءً.