نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطاوع يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة "المعادي وطرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الزميل الصحفي محمود مطاوع بأوراق ترشحه الى الهيئة الوطنية للانتخابات للترشح في انتخابات مجلس النواب المزمع إجراءها الشهر المقبل،عن دائرة المعادي وطرة، وحصل مطاوع على رمز "الأتوبيس " ورقم ٢٣.

وقال مطاوع في تصريحات له إن الترشح جاء بناء على رغبة اهالي الدائرة لتمثيلهم داخل مجلس النواب، لافتا إلي انه استجاب لرغبة اهله في الترشح عن الدائرة.

وحول اهم نقاط برنامجه الانتخابي قال ان مجلس النواب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم البعض أو علاقة الأفراد بالدولة وهذا بحد ذاته دور خطير ويجب إعطائه إلى مَن له دراية ودراسة بالقانون وهو من أبرز الأدوار التي يقوم بها نائب البرلمان.

وكشف محمود مطاوع ان البرنامج له عدة محاور أهمها، الصحة، والتعليم، والبيئة، والاستثمار،لافتا انه سيعمل على ايجاد فرص عمل للشباب، حيث ان الدائرة بها العديد من الشباب الحاصل على تعليم جامعي ومتوسط ولم يحصلوا على فرصة عمل حتي الان، برغم ان الدائرة بها المنطقة الصناعية"شق الثعبان "، وبها مصنع إسمنت طرة متوقف حاليا وسوف نعمل على اعادة تشغيلة لاستيعاب عدد من اهالي المنطقة للالتحاق بالعمل به.

كما يتضمن البرنامج جذب عدد من المستثمرين للإنشاء بعض المصانع والشركات في نطاق الدائرة للحد من البطالة، وتشغيل الشباب.

واشار مطاوع ان طرة بها العديد من المشكلات والذي نعمل على حلها منها في محور الصحة سرعة الانتهاء من انشاء من مستشفي طرة العام بعد توقف إنشاءها منذ ما يقرب من ٥ سنوات بعد وضع الحكومة لحجر الأساس بها منذ عام ٢٠١٤، كما سنعمل على انشاء وحدات صحية لاستيعاب المرضى،وانشاء قسم شرطة طرة ومكتب خدمات "سجل مدني ".

كما سيتم العمل على صيانة للطرق والانفاق والإنارة وتطوير عملية النظافة بحي طرة والمعادي وتدوير القمامة لإعادة استخدمها والاستفادة منها، والحد من التلوث في المنطقة.

واشار مطاوع ان البرنامج يشمل وضع دائرة المعادي وطرة على خريطة الموازنة العامة للدولة والعمل دومًا ودون كلل على اقتطاع جزء من الميزانية لصالح مشروعات التنمية في الدائرة حيث أن هذه الدائرة قد عانت من التهميش ونقص الاعتمادات المالية الموجهة نحو مشروعات التنمية في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات العامة من كهرباء وخاصة الصرف الصحي بالعديد من المناطق.