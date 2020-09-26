نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر التفاصيل النهائية لتخصيص شقق جنة وسكن مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء غداً الأحد 27 سبتمبر، من حجز شقق مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر، بأسبقية التخصيص، والتي بدأ الحجز بها يوم 6 سبتمبر الماضي. تتمثل خطوات الحجز في دخول المتقدم للحجز على الموقع الإلكتروني مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط). وتظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة– المدينة– المنطقة– نوع الوحدة– رقم العمارة– رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online). وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130-140 م2، بأسعار تتراوح بين 672 و981 جنيها مصريا، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو- العاشر من رمضان- السادات- حدائق أكتوبر). ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100-150 م2، بأسعار تتراوح بين 754 ومليون و674 جنيها مصريا، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر- العبور- دمياط الجديدة- الشيخ زايد). كما تم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106-118 م2، بأسعار تتراوح بين 364 و948 جنيها مصريا، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة). وخلال أول يومين من اتاحة الحجز الإلكتروني تم تخصيص ما يقرب من 1650 وحدة بجميع المشروعات المتاحة، من أصل 2271 شقة تم طرحهم للحجز في مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر. وخلال الأيام الماضية تم حجز أكثر من 80%، وأكثر الوحدات المتبقية تقع ضمن مشروع سكن مصر بمدن المنيا الجديدة وغرب قنا، ومشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة ومشروع دار مصر بمدينة السادات ومدينة 15 مايو.