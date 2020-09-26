بعد تجديد الثقة .. أحمد باشا يواصل النجاحات فى جريدة روزاليوسف

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، فى اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، تجديد الثقة فى أحمد باشا، كرئيس لتحرير جريدة روزاليوسف.





ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات عن أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف: - عمل صحفيا فى وعين بها وانضم من خلالها إلى نقابة الصحفيين. - كان أحد قيادات جبهة تصحيح المسار والتى استهدفت لم شمل الجماعة الصحفية. - تولى رئاسة تحرير شبكة قنوات العاصمة عام 2017. - تولى رئاسة تحرير جريدة روزاليوسف منذ عام 2017. - حقق طفرة فى محتوى ومضمون الجريدة خلال الفترة الماضية بشهادة خبراء الصحافة والإعلام.

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