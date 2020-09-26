عاجل .. القضاء الإدارى ترفض انفصال منير حنا وكنيسته عن الطائفة الإنجيلية

تابع الإنجيليون فى مصر، اليوم، أحكاما صدرت من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خاصة بالدعاوى المرفوعة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وقد أقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائى القائم منذ عام 2000، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، ولأسبابه الخاصة أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية، ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة، أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية فى مصر.





وقال المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس هيئة الدفاع عن الطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت: "المطران منير حنا لم يكتف بكل ما حدث، بالرغم من صدور عدد من الأحكام القضائية فى هذا الشأن، ومحصلتها حكمان باتان ونهائيان من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإدارى، صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة، بالرغم من استخدام كل الوسائل القانونية فى هذه القضايا، ومنها تغيير فى الصفات والمسميات، وكذلك تغيير فى التقسيمات الإدارية، وأخرى تعديل فى الطلبات، وتم رفضها جميعاً".

وتابع: "ومع ذلك قام المطران منير حنا برفع الدعوى رقم 19847 لسنة 72ق قضاء إدارى، ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية، ورئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، طالباً الحكم بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية، تمهيداً لانفصالها عن الطائفة الإنجيلية، وقد قضت المحكمة بجلسة اليوم 26/9/2020 برفض الدعوى، ورفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية فى مصر، كطائفة مسيحية مستقلة، وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية".

وأضاف: "الدعوى الثانية أقامها محامى الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية ضد وزير الداخلية بصفته، ورئيس الطائفة الإنجيلية، والمقيدة برقم 3325لسنة 72ق قضاء إدارى، وقد أقامها طالباً فيها بطلان قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم 26/9/2020، إذ قضت المحكمة برفض الدعوى أيضاً".

وأنهى قائلاً: "بالرغم من كل هذه الأحكام، ومنها حكمان نهائيان وباتان برفض انفصال الكنيسة الأسقفية، إلا أن مسلسل رفع الدعاوى مستمر.. أليس هذا استنزافا لأموال الكنيسة، وإرهاقاً للعدالة أيضاً؟!".