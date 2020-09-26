أحمد أيوب يواصل المسيرة رئيسًا لتحرير مجلة المصور

جددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، الثقة فى الكاتب الصحفى أحمد أيوب، كرئيس لتحرير مجلة المصور، خلال اجتماعها، اليوم السبت، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.





وتعد مجلة المصور واحدة من أقدم المجلات التى أصدرتها دار الهلال، حيث صدر عددها الأول فى 24 أكتوبر 1924، وواكب ذلك مجموعة من الأحداث فى مصر والوطن العربى سجلتها المجلة وتابعتها بالكلمة والصورة بشكل أكسبها شعبية واضحة بين القراء. ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات عن أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور: - عمل بمجلة المصور وعين صحفيا بمؤسسة دار الهلال. - تدرج بالمناصب حتى أصبح مديرا لتحرير المجلة. - يشغل منصب رئيس تحرير مجلة المصور منذ 2017. - يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة.

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