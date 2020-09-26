اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت قائمة التكليفات الصحفية الجديدة ، وعبرت سوسن مراد عز العرب عن مدى أهمية هذه الخطوة بعد صدور القرار لها بتجديد الثقة لرئاسة تحرير مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة الاهرام.
وقالت في تصريحات لصدى البلد، "النهاردة بتتجدد الثقة .. ويتجدد الميثاق.. والرحلة مكملة لبناء لتجربة صحفية فيها سعي حقيقي للاجادة والاختلاف والتطوير".
وأضافت: من ٣ سنوات حلمت توصل الرحلة مع البيت لسن الرشد، العشرين، بدأت وانا لسة طالبة ومحررة تحت التمرين..ويكون بقالنا عشرين سنة سوا، بتوفيق ربنا اولا، وجهد كتير، الحلم اتحقق مع فريق عمل هو فريق الاحلام".
وتابعت: "خطوة خطوة مجلة البيت بتتحول الى كيان بيضم المبدعين والمفكرين، بيوصل بينهم ويشجع الكيانات المتنافسة على العطاء والاشتباك الصحي مع المجتمع وقضايا كتير مهمة منها دعم المرأة وتطوير الصناعة وتحفيز الابتكار".
وأردفت: "قلبي مليان سعادة وفخر اني قدرت استحق الثقة دي والمستقبل باذن الله خير واجتهاد وشغل يفيد ناسنا وبلدنا، ثقة غالية جدا، والكثير قادم".
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، قد عقدت اجتماعها برئاسة عبدالصادق الشوربجى، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018. وقد تم الاعلان عن التغييرات بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تجديد الثقة.. رئيس تحرير مجلة البيت: الرحلة مكملة لتجربة صحفية مختلفة ومتطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.