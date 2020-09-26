انت الان تتابع تفاصيل خبر للعاملين بالدولة ..12 يوم أجازة رسمية خلال شهر أكتوبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كل عام وحضراتكم بخير، أيام قليلة ونستقبل شهر أكتوبر، وهو شهر الاحتفال بذكر الانتصار الكبير على إسرائيل وذلك في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان عام 1973، حيث استطاع الجندي المصري في غضون 6 ساعات تحطيم النقاط الحصينة في خط بارليف وعبور المانع المائي لقناة السويس والانتقال إلى الضفة المقابلة لقناة السويس، لتبدأ بعد ذلك معركة التحرير لأرض سيناء العزيزة والغالية، كما سيتضمن شهر أكتوبر هذا العام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفى خلال السطور التالية سنذكر موعد هذه الإجازات باليوم والتاريخ، حتى يتعرف العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على تواريخ تلك الاجازات.

12 يوم أجازة رسمية خلال شهر أكتوبر 2020:-

من حسن الطالع أن يأتي الاحتفال هذا العام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر على العدو الإسرائيلي، مع الاحتفال بذكرى ميلاد خير ولد آدم النبي محمد صلي الله عليه وسلم، حيث سيحتفل المسلمين في شتى الأرض ومغاربها بميلاد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية والذي يوافق هذا العام يوم 29 أكتوبر 2020.

وشهر أكتوبر لهذا العام يتضمن العديد من الإجازات الأسبوعية والرسمية يبلغ مجموعها نحو 12 يوماً وذلك كالتالي:-

الجمعة والسبت الموافقين 2، 3 أكتوبر.

الخميس 8 أكتوبر بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر و الجمعة 9 أكتوبر والسبت 10 أكتوبر.

الجمعة 16 أكتوبر والسبت 17 أكتوبر.

الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر.

الخميس 29 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والجمعة 30 أكتوبر أجازة أسبوعية والسبت 31 أكتوبر أجازة أسبوعية.

ملحوظة: توجد العديد من المصالح لا تحصل على أجازة السبت الأسبوعية، وهذه الوزارات محدودة، غير أن السائد أن أكثر الوزارات تحصل على أجازة السبت.