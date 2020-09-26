فيديو .. بالبنط العريض : تركيا تناقض نفسها فى مساعيها للحوار مع مصر

وتحدث فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن مقال منشور فى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بتاريخ 4 سبتمبر الجارى، لديفيد إغناتيوس، بعنوان "لماذا تمكن إدارة دونالد ترامب تركيا أردوغان؟".
ووصف كاتب المقال تركيا بأنها أصبحت الفيل فى غرفة السياسة الأمريكية، وأنها مع إيران يدفعان بنسخ متطرفة للإسلام فى الوقت الذى ترتفع فيه الأصوات المعتدلة بعدد من الدول العربية مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية.
وذكر فاروق أن كاتب المقال كشف عن طموح أردوغان الاستعمارى فى إعادة الإمبراطورية العثمانية الجديدة ومساعدته لجماعة الإخوان الإرهابية للعبث داخل الدول العربية، كما تحدث عن أطماع إيران فى عودة الإمبراطورية الفارسية.
وأشار فاروق إلى أن إغناتيوس اتهم تركيا بشكل مباشر بأنها تساعد المتطرفين، وأعرب عن استيائه من كتابة السفير التركى بواشنطن "سردار كليتش" لمقال يهاجم فيه الدول التى ذكرها إغناتيوس بأنها معتدلة.
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