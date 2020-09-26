أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، اليوم السبت، حركة التغييرات فى المؤسسات الصحفية القومية، وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، والتى جاء من بينها تولى ماجد منير، رئاسة تحرير جريدة الأهرام المسائى، التى كان رئيسًا لتحريرها، بالإضافة إلى بوابة الأهرام الإلكترونية، والإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية.





وأظهرت التغييرات الصحفية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة، قيام الهيئة بتطبيق نظام الدمج لأول مرة، والذى سبق أن أعلنت عنه كثيرًا من قبل؛ تخفيضًا للنفقات داخل المؤسسات الصحفية القومية. ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات عن ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى: - عين صحفيا بمؤسسة الأهرام العريقة وانضم من خلالها إلى نقابة الصحفيين. - تولى منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى منذ عام 2017. - حقق طفرة كبيرة فى المحتوى الصحفى والشكل الإخراجى للجريدة خلال السنوات الماضية. - تولى بالإضافة إلى منصبه رئاسة تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية. - تولى أيضا الإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تكليفه بمهام إضافية.. ماجد منير يواصل تحقيق النجاحات فى الأهرام المسائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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