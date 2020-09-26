نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشيك تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر من أول أكتوبر في المقال التالي
جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.
وقد أوضح السفير التشيكي ان هذا القرار يعد ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصري للعاصمة التشيكية براج نهاية اغسطس الماضي و مباحثاته مع رئيس الوزراء، و عدد من المسؤولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون و دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر
و اشار أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج الي مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء في وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية علي مواقع الحجز الالكترونية المختلفة.
ومن جانبه، ثمن الدكتور خالد العناني على الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية فى هذا الملف وخاصة تلك التي قام بها السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، واكد للسفير ولكل السفراء اتخاذ مصر لافضل الاجراءات الاحترازية بالمحافظات السياحية للحفاظ على صحة زائريها من كل دول العالم.
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