مستشار رئيس الوزراء يحذر من منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق 

حذر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء من منشور متداول لشخص يطالب بالتبرع لمبنى مستشفى أورام الأطفال بالزقازيق. وقال يونس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأسماء المتداولة فى المنشور غير متواجدة فى المستشفى، محذرا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه المنشورات التى تطالب بالتبرع.

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