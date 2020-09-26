خالد صلاح فى حلقة استنثائية على اكسترا .. هل الإعلام المصرى قام بدوره؟

أكد خالد صلاح ،رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، أنه يقدم حلقة استنثائية على قناة اكسترا نيوز ، لعدد من الأسباب، قائلا فى بداية اللقاء:" أرجو من هواة التسجيلات في تركيا وقطر والخارج يجهزوا أجهزة التسجيل ومعدات التسجيل لأن هناك مفاجآت جميلة في هذه الحلقة".

وأضاف صلاح ، أن هذه الحلقة استثنائية على فضائية "إكسترا نيوز"، لأنها من غرفة أخبار اكسترا نيوز بعد أيام سادت فيها موجة كبيرة من التزييف والتضليل وأيضا سادت فيها أسئلة كبيرة حول الإعلام المصرى، وهل الإعلام المصرى تناول كل شيء وهل هناك شىء " يخبيه " عن الناس في مصر، وهل الإعلام المصرى يلهث وراء الدفاع عن نفسه فقط أم أن الإعلام المصرى يتبنى موقف متزن ومحترم لصالح الدولة المصرى.

وتابع قائلا: "طوال الوقت نتعرض للتشويه العمدى الذى يصرف عليه فلوس كثيرة من هنا والخارج ومن كل مكان، عشان البلد دي توقع وميكونش لها قومه، وأهم هدف هو إن الإعلام المصرى يوقع، وأظن هاشتاج اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي يقول أن الهدف الأول والمعركة الأولى هي الإعلام".

وأضاف صلاح ، هل الإعلام يقوم بدوره أم شغال "مطبلاتيه " ليل نهار، هل الإعلام تكون قدامه مظاهرة وبيخبيها، وهناك مفاجأة لهواة التسجيلات محمد ناصر وقطر والجزيرة".