خالد صلاح بعد فضيحة الجزيرة : نشكركم على حسن تعاونكم معنا

سخر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، من السقطة الكبيرة التى وقع فيها إعلام الإخوان، وقناة الجزيرة القطرية، بعد تسريب فيديو مزيف لهم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن وجود مظاهرة فى نزلة السمان، فيما تبين لاحقا أنه مجرد تسجيل سينمائى.





وقال صلاح موجها رسالته للمنصات الإخوانية والمعادية لمصر: "نشكركم لحسن تعاونكم معنا". وفجر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التى تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى".

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