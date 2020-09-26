عامل الباعة بشكل سيئ .. إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

أصدر محافظ المنيا أسامة القاضى بياناً مساء اليوم السبت، عقب انتشار فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله محمد سيد رئيس مدينة سمالوط، بالتعدى على المواطنين ويعاملهم بشكل سيئ أثناء حملة إزالة إشغالات طريق بأحد الأسواق، حيث تمت إحالته للنيابة الإدارية.





وجاء فى البيان الذى أصدره المحافظ، اليوم السبت: "بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، حول ظهور رئيس مدينة سمالوط فى أحد الفيديوهات، يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله، مع بعض المواطنين خلال إحدى الحملات لفض سوق عشوائى بمركز سمالوط".

وأضاف البيان: "تؤكد المحافظة أنه تم تحويل الواقعة بأكملها إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضى، وذلك أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد".

ووجه أسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس، وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معاملة المواطنين.

وأكد المحافظ "أننا نعيش فى دولة مؤسسات تقوم على احترام وتقدير المواطن، وترسيخ دعائم القانون"، مشددًا على أنه لن يقبل أى تجاوز أو تعسف من قبل أى مسؤول تجاه المواطنين، لافتا إلى "أننا نعمل كجهاز تنفيذى على تلبية احتياجات المواطنين فى إطار من الاحترام المتبادل".