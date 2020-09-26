وجاء فى البيان الذى أصدره المحافظ، اليوم السبت: "بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، حول ظهور رئيس مدينة سمالوط فى أحد الفيديوهات، يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله، مع بعض المواطنين خلال إحدى الحملات لفض سوق عشوائى بمركز سمالوط".
وأضاف البيان: "تؤكد المحافظة أنه تم تحويل الواقعة بأكملها إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضى، وذلك أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد".
ووجه أسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس، وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معاملة المواطنين.
وأكد المحافظ "أننا نعيش فى دولة مؤسسات تقوم على احترام وتقدير المواطن، وترسيخ دعائم القانون"، مشددًا على أنه لن يقبل أى تجاوز أو تعسف من قبل أى مسؤول تجاه المواطنين، لافتا إلى "أننا نعمل كجهاز تنفيذى على تلبية احتياجات المواطنين فى إطار من الاحترام المتبادل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامل الباعة بشكل سيئ .. إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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