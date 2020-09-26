شهادة تقدير لـ هانى لبيب من منتدى المرأة العربية

منح منتدى المرأة العربية، الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، شهادة شكر وتقدير على جهوده فى إنجاح فعاليات المنتدى التى أقيمت فى 28 أغسطس 2020، والذى أطلقته حملة المرأة العربية بدبى بالتعاون مع مؤسسة سيدز للتطوير للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية.





وسلط المنتدى الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية بشكل عام، خاصة إنجازات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة التنمية الأسرية والمشهورة بـ"أم الإمارات"، بحضور شخصيات مهمة من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى. يذكر، أن الكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة المجلس القومى للمرأة، كانت قد شاركت فى أعمال المنتدى عبر خاصية "ZOOM" بفيديو تحدثت فيه عن المكتسبات التى تحققت للمرأة الإماراتية برعاية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

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