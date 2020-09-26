وفجر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التى تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى". وكشف الإعلامى يوسف الحسينى، أن المصريين لن يستجيبوا لدعوة "هلفوت"، مؤكدا أن مصر لن تشهد أى حراك خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن الفيديو المفبرك هو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف كشف المهنية الزائفة التى يروج لها إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من إنتاج الشركة المتحدة.. الحسينى: مظاهرات نزلة السمان متصورة فى أستديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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