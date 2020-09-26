التشيك تستأنف رحلاتها السياحية لمصر الشهر  



أكد السفير جان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، خلال لقائه مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اعتزام بلاده استئناف رحلاتها السياحية الي مصر بدءا من 1 أكتوبر.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأوضح السفير التشيكي ان هذا القرار يعد ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصري للعاصمة التشيكية براج نهاية اغسطس الماضي و مباحثاته مع رئيس الوزراء، و عدد من المسؤولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون و دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر

و اشار أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج الي مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء في وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية علي مواقع الحجز الالكترونية المختلفة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور خالد العناني الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية فى هذا الملف وخاصة تلك التي قام بها السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، واكد اتخاذ مصر لافضل الإجراءات الاحترازية بالمحافظات السياحية للحفاظ على صحة زائريها من كل دول العالم.