عمرو أديب يطالب الجزيرة ببيان اعتذار لنقل فيديوهات الشركة المتحدة لمظاهرات مصطنعة

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما نشر فى قناة إكسترا نيوز مساء اليوم السبت، من إذاعة فيديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسي والتى جرى تصويرها على أنها مظاهرة في نزلة السمان بمحافظة الجيزة، وقامت قنوات الإخوان والجزيرة ببث الفيديوهات عبر شاشتهم دون التأكد.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية: "اللى حصل ده سقطة مهنية ودي مش السقطة الأولي للجزيرة وبطلب من الجزيرة حالاً الظهور ببيان والاعتذار عن إذاعة فيديو مفبرك، لأننا لم بنذيع فيديو بنوضح نقول مش واثقين في المصدر، ولكن الجزيرة ومعتز مقولش كده وأخدوا الفيديو".

وتابع عمرو أديب: "فيديو المظاهرة معمول بحرفية، وكمان فرانس برس قالت إن قنوات الإخوان أذاعت فيديو منذ عام 2013، وهما بياخدوا كمية ضرب القفا اللى بياخدوها كتيرة جداً، طب يا راجل اللى نشر الفيديو مخدتش بالك أن الحارة منورة، بلعتها أزاي؟".

وكان فضح خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد استوديوهاتها، وأرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز": "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، وإحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

وسخر خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، إحنا في "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".