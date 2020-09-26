عبدالمحسن سلامة: نعمل لاستكمال مسيرة البناء خلال الفترة القادمة

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن جميع المؤسسات الصحفية كانت في انتظار قرارات التغييرات الصحفية، مؤكدا أن صدورها في هذا التوقيت المهم يعطي دفعة جديدة للعمل في المؤسسات الصحفية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الأهرام خالص الشكر والتقدير إلي الهيئة الوطنية للصحافة علي دورهم في إقرار التغيرات الصحفية الجديدة، وذلك لأنها كانت مهمة جدا لاستقرار المؤسسات.

وأكد سلامة ل "دوت الخليج " لدينا تفاءل كبير في استكمال الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، لنستكمل معا مسيرة البناء.

وأوضح ، أن الحالة الإقتصادية صعبه في العالم بأكمله وليس لدينا فقط، ولكن يوجد لدينا إمكانية للحل، تجعل الصحافة الورقية والإلكترونية لها دور كبير جدا خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الأهرام إلى أننا سنبذل جهد أكبر من أجل الحفاظ علي دورنا، لكي يكون هناك قوة دفع إضافية خلال المرحلة القادمة.

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت الموافق 26/9/2020 ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وصرح عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة بأن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة

وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.