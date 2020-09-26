يوسف الحسينى : المتحدة عملت أحلى مقلب فى الإخوان

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نفذت أكبر مقلب فى جماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية وقناة الجزيرة القطرية، ما كشف زيفه وادعاءات تلك المنصات.





وأضاف الحسينى خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه من المستحيل أن يستجيب الشعب المصرى لدعوات "هلفوت" للتظاهر ضد النظام أبدا تحت أى ظرف. كما سخر خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلا: "هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها فى أستوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى فى مصر، بياخدوا أى حاجة بدون التحقق منها".

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