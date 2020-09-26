قالت النائبة هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إن مصر ستظل محفوظة من كيد الكائدين، مشيرة إلى أن قنوات الجماعة الإرهابية لم تتوانَ فى الإساءة لبلدهم من خلال القنوات المعادية.





وأوضحت أبو الوفا فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن فيديو نزلة السمان يؤكد أن مثل هؤلاء لا يعرفون الحق ولا المهنية، وأنهم كاذبون عكس ما يدعون دائما بأنهم رمز الدين أو الحق. وأضافت عضو مجلس النواب، أن المواطنين المصريين صاروا أكثر وعيا، ولن يصبحوا فريسة سهلة لإعلام الإرهابية الذى اعتاد الكذب. وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عن مظاهرات نزلة السمان، التى أذاعتها قنوات "الجزيرة، ومكملين، والشرق، وموقع رصد"، وكشف حقيقة مظاهرات نزلة السمان، التى تم تصويرها فى أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وأذاعتها القنوات الإخوانية، على أنها مظاهرات حقيقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية لـمبتدا: فيديو نزلة السمان يؤكد أن قنوات الإرهابية لا تعرف المهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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