طارق شوقى : مستقبل التعليم بمصر أفضل السنوات المقبلة

وأكد خلال حديثه مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أننا نذهب إلى مستقبل أفضل للتعليم خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شوقى أنه أدرك حجم المشكلة منذ توليه حقيبة التعليم، خصوصًا ملف المدارس الخاصة والدولية، وترميم المدارس، والمعلم، وملف المناهج والملكية الفكرية، والامتحانات وموضوعات شائكة مثل الغش، والتمويل وكيف نحسن دخل المعلم.