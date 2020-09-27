فيديو.. والد الطفلة رميساء : لم أتخيل استجابة الرئيس لعلاج ابنتى

قال والد الطفلة رميساء المولودة بعيب خلقى بالظهر، أشرف عبدالسلام، إنه أرسل مناشدته، ولم يكن يتخيل استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناشدته بعلاج ابنته على نفقة الدولة.





وتابع والد الطفلة رميساء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "صرفت كل اللى حيلتى لعلاج ابنتى، وفقدت الأمل فى علاجها، ولذلك صورت فيديو لمناشدة الرئيس السيسى، ولم أكن أتخيل تلك الاستجابة".

وعن الحالة الطبية لنجلته قال: "رميساء اتولدت بكيس فى ظهرها، وعملنا عملية فى مستشفى أبو الريش اليابانى، وبعدها المستشفى حولتنا على مستشفى القاهرة الجديدة، وقالوا لنا مفيش حاجة نعملها، وبعد استجابة الرئيس لحالة ابنتى، فوجئت بسيارة إسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى زايد التخصصى".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحى، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسى" لإجراء عملية "تسليك نخاع".