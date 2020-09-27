وتابع والد الطفلة رميساء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "صرفت كل اللى حيلتى لعلاج ابنتى، وفقدت الأمل فى علاجها، ولذلك صورت فيديو لمناشدة الرئيس السيسى، ولم أكن أتخيل تلك الاستجابة".
وعن الحالة الطبية لنجلته قال: "رميساء اتولدت بكيس فى ظهرها، وعملنا عملية فى مستشفى أبو الريش اليابانى، وبعدها المستشفى حولتنا على مستشفى القاهرة الجديدة، وقالوا لنا مفيش حاجة نعملها، وبعد استجابة الرئيس لحالة ابنتى، فوجئت بسيارة إسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى زايد التخصصى".
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحى، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسى" لإجراء عملية "تسليك نخاع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. والد الطفلة رميساء : لم أتخيل استجابة الرئيس لعلاج ابنتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.