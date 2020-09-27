أبو شقة يُطلق مبادرة «لم الشمل» بإعادة المفصولين والمستقيلين إلى الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، القرار رقم 64 بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، والذي تضمن العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسة الحزب في 10 أبريل 2018، في إطار سعيه للم شمل الوفديين.



وفيما يلي نص القرار:

حيث تم طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب رغبتهم في إلغاء قرار الفصل بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسات الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أياً منهم.

لذلك تقرر

أولًا: العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته في ١٠ ابريل ٢٠١٨ وعلى من لديه اعتراض على أياً منهم ان يلجأ الى الطريق الذي رسمته اللائحة في هذا الشأن.

ثانيًا: من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب في العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب «الهيئة العليا - المكتب التنفيذي - المجلس التنفيذي - الجروب الرسمي للحزب» أوبطلب عودة يقدم للسكرتير العام، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.

ثالثًا: يسرى هذا القرار اعتبارًا من يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.