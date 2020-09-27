مصدرأمني: إحالة مساعد شرطة للتحقيق للتعدي على قائد سيارة لانتهاء ترخيصها

أكد مصدر أمني إحالة مساعد شرطة للتحقيق للتعدي علي قائد سيارة لإنتهاء الترخيص، وذلك أثناء قيام مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية بتنظيم الحركة المرورية بمنطقة أسفل كوبرى الإستاد بمدينة طنطا، تلاحظ له قيام أحد قائدى سيارات الأجرة " ميكروباص " بالسير عكس الاتجاه وتحميل الركاب بالمخالفة لخط السير، وحال قيامه بمطالبة قائدها بتراخيص السيارة تعدى علية بالسب والشتم .

وعلى إثر ذلك قام مساعد الشرطة بالتعدى على قائد السيارة، وتبين حمل قائد السيارة لإيصال سحب منتهى المدة لرخصتى "القيادة – التسيير " لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ويشار فى هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية قد بادرت بإتخاذ قرار تأديبى تجاه مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق .