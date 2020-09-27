وزير التعليم : مفيش تعيين عشان الميزانية ومسابقة الـ30 ألف معلم كانت مؤقتة

وقال شوقى، خلال حواره فى برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، إن هناك فهما خاطئا لبعض الأمور، حتى أننا لما أجرينا مسابقة الـ30 ألف معلم كان يمضى المتقدم على إقرار عدم تعيين.

وأوضح، أن الفكر السائد لدى البعض هو أن يجد له مكان وبعدها يطلب النقل أو التثبيت، ولكن هذا العهد انتهى، لأننا من أول يوم قلنا إنها مؤقتة، وبالتالى لا تلجأ للضغط عبر السوشيال ميديا لأن هذا لن يفلح.

وتابع شوقى، "أنت دخلت مسابقة قد نعينك أو لأ لأن مفيش فلوس، أما يبقى فيه موازنة نبقى نشوف إحنا محتاجين نعين ولا لا".

ووجه الوزير رسالة، إلى المعلمين الذين تقدموا فى هذه المسابقات: "فلنكف عن هذا أنتم فى أولوية الوزارة عندما يتواجد ميزانية".

وعن تحسين الأحوال المادية الذى طالب به الرئيس السيسى، أنه الأمر سيتم الانتهاء منه فى غضون شهرين وهذا إنجاز كبير، لافتا إلى أن الرئيس طلب ذلك وبالتالى سيتم التنفيذ فورا.