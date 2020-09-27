أهم الأخبار.. الجمهور يبحث عن جورج وسوف .. وأبرز أقوال أحمد بسام زكي عن ضحايا التحرش

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الهامة أثناء حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، وفي هذا التقرير ينشر موقع "دوت الخليج"، أبرز ما أعلنه الوزير في هذا الحوار:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة .

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

أمر النائب العام بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن 18 سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن.

تصدر المطرب جورج وسوف، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قام عدد من المتابعين بإعادة نشر أغان شهيرة له وتداولها عبر السوشيال ميديا.