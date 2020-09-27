عاجل .. السيسى يصل مقر افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد

جدير بالذكر أن مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، و بلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار.
كما أن المشروع تعمل وحداته الانتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
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