صور .. وزير الرياضة يحذر الشباب من الانسياق وراء الشائعات

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمديرية والعمل سويًا، على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية داخل محافظة أسيوط.

وأكد صبحى أن الوزارة تنفذ 286 برنامجًا للشباب بمختلف المحافظات بمشاركة 24 مليون شاب وفتاة، وذلك إيمانا بدورهم فى بناء الوطن، والتصدى للشائعات المغلوطة.

وشدد الوزير، على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية والمضى قدمًا نحو الاستمرار فى العمل والبناء، مطالبا مجالس إدارات مراكز الشباب بتقريب وجهات النظر مع الشباب ودعم كافة المبادرات الشبابية وتبنيها فى ظل اهتمام الدولة بالشباب وتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية لتمكينهم من الانخراط فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد عصام سعد محافظ أسيوط، أنه دائم اللقاء بالشباب لتبادل الرؤى والأفكار معهم وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تعانى منها المحافظة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الحلول والمساعدة فى اتخاذ القرار.

وعلي هامش اللقاء، كرم وزير الشباب ومحافظ أسيوط فرق كرة اليد بنادى أسيوط الرياضى، ونادى بترول أسيوط، عقب وصولهما لدورى المحترفين.