رئيس الهيئة الهندسية : 175 مليار جنيه سنويا تكلفة الزحام المرورى بالقاهرة

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الخسائر المالية الناتجة عن الزحام المرورى فى القاهرة الكبرى بلغت 175 مليار جنيه سنويا، نتيجة زيادة زمن الرحلات واستهلاك الوقود ومعدلات الحوادث.

وأشار إلى عمل الهيئة على تطوير الطرق والكبارى بمناطق مختلفة بالقاهرة، لمواجهة الزحام المرورى.